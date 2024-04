L’Associazione Maria Ruggeri (Ente del Terzo Settore) in collaborazione con il CPIA Bat “Gino Strada” e con il patrocinio della Città di Andria organizza, giovedì 2 maggio dalle ore 17.30 presso l’Auditorium del CPIA BAT “Gino Strada” via Comuni di Puglia 4, il Convegno dal titolo “Tumori rari: quale futuro?

Interverranno:

Avv. Giovanna Bruno, Sindaco di Andria

Avv. Alessandro Delle Donne, Direttore generale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II”

– Istituto Oncologico Bari

Relatori:

Dott. Vito Ruggieri, Presidente Ass. “Maria Ruggieri OdV”, Nascita e ragioni

dell’Ass. “Maria Ruggieri”

Dott. Michele Guida, U.O.S.D. Tumori rari e melanoma – IRCCS “Giovanni

Paolo II” – BARI, “Lo stato di attuazione della rete

Nazionale dei tumori rari”

Dott. Sabino Strippoli, U.O.S.D. Tumori rari e melanoma – IRCCS “Giovanni

Paolo II” – BARI, “Angiosarcoma e Tumori Rari – Stato

di avanzamento della ricerca clinica”

Dott. Sabino Zinni, “Attese della gente comune per la sanità: tra servizio

pubblico e offerta del privato”

Prof. Paolo Farina, “Il mistero della sofferenza e del male: dalla rivolta di Ivan

Karamazov al j’accuse di Simone Weil”

L’Associazione Maria Ruggieri ETS, costituita dal 2009, é un’organizzazione non lucrativa per la promozione della ricerca e della cura dell’angiosarcoma e dei tumori rari, che opera in partnership con l’Istituto Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari.