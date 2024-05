Il Presidente del Consiglio Comunale di Andria, a nome di tutti i consiglieri comunali, desidera esprimere il più sentito ringraziamento al Prefetto Riflesso per l’impegno profuso e il prezioso contributo offerto alla nostra comunità durante il suo mandato. La dedizione e la professionalità del Prefetto Riflesso hanno rappresentato un punto di riferimento importante per la nostra città e per tutta la Provincia BAT.

“Il Prefetto Riflesso ha lavorato instancabilmente per migliorare la sicurezza e il benessere della nostra comunità. A nome di tutto il Consiglio Comunale, desidero ringraziarla per il suo servizio e augurarle il meglio per i suoi futuri impegni,” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale.

Contestualmente, il Presidente del Consiglio Comunale di Andria desidera dare il benvenuto al nuovo Prefetto della Provincia BAT, D’Agostino.

“Siamo lieti di accogliere il Prefetto D’Agostino e siamo fiduciosi che la sua esperienza e competenza saranno di grande beneficio per la nostra comunità.

Siamo pronti a collaborare per affrontare le sfide future e continuare a promuovere lo sviluppo e la sicurezza della nostra città e dell’intera provincia.”

Il Consiglio Comunale di Andria si impegna a supportare il nuovo Prefetto in ogni iniziativa volta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Vurchio