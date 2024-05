«Sulla legalità non accettiamo lezioni da nessuno, soprattutto da parte di chi vuole strumentalizzare un tema solo per vivere qualche minuto di celebrità». Lo scrive in una nota il gruppo consiliare del PD a margine dell’ultimo consiglio comunale.

«Semplicemente la legalità la pratichiamo ogni giorno e siamo l’unica amministrazione sul panorama regionale ad aver messo in piedi il Festival della Legalità, a cui hanno addirittura aderito la Provincia Bat e gli altri comuni del territorio, con ospiti locali e nazionali di tutto rispetto.

Come maggioranza, al netto del consigliere di Lorenzo e del Presidente del Consiglio Vurchio che hanno deciso di promuovere e sottoscriverla insieme all’opposizione senza preventivamente informare la maggioranza a cui appartengono (?), diciamo semplicemente che la mozione rimarcava quanto le norme nazionali già prevedono e sono quelle stesse norme che gli uffici applicano ogni giorno.

Non è stata discussa ieri perché non urgente e perché bisognava approvare velocemente la delibera sull’ affidamento dei servizi cimiteriali alla Multiservice pena la paralisi del servizio stesso. Tant’è che il consiglio comunale è terminato a mezzanotte e mezza.

La cultura del sospetto promossa da qualcuno lascia il tempo che trova».