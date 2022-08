Dal teatro alla danza, passando per il mondo delle fiabe. È un programma ricco di eventi quello della quinta giornata del Festival Castel dei Mondi di Andria. La maratona odierna di appuntamenti parte dalla sede del Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti, nell’istituto “Salvemini”, dove andrà in scena lo spettacolo “Cenerentola”, della compagnia Zaches Teatro di Firenze.

L’ultimo lavoro di una trilogia della fiaba, che comprende anche Pinocchio e Cappuccetto Rosso. Protagonista è ovviamente bellissima ragazza che dà il nome alla famosa fiaba, di cui viene narrata la storia. La scena, realistica e simbolica insieme, è occupata da un grande focolare pieno di fumo e fuliggine: uno spazio scarno e cinerino, pieno di carbone, abitato da presenze magiche, le Cenerine. Ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è un percorso in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato.

In serata sarà la volta di un altro grande ritorno al Festival Castel dei Mondi. Quello dell’attore Nicola di Chio, che assieme a Miriam Xelima Fieno porterà sul palco della kermesse il suo nuovo spettacolo dal titolo “Fuga dall’Egitto”, a cura della compagnia “La Ballata dei Lenna”.

Un lavoro che unisce teatro documentario e musica, che trae ispirazione dalla diaspora egiziana post 2013, ovvero dalle vicende di quei giornalisti, artisti, politici e attivisti per i diritti umani che minacciati di repressione e tortura in Egitto, a causa delle loro idee, sono stati costretti a scegliere la via dell’esilio, dopo il golpe che ha riportato i militari al potere. Su il sipario alle ore 22 a Palazzo Ducale.

Sarà invece l’Officina San Domenico ad ospitare l’artista multidisciplinare Nunzia Picciallo, con “Officina”, e le coreografie della compagnia di danza Equilibrio Dinamico, vecchia conoscenza del Festival, che presenta la performance “Tutto nel segno di lei”. Appuntamento a partire dalle ore 21.30.