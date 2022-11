Una gigantesca sfera, del diametro di sette metri, sospesa e illuminata dall’interno, raffigurante il pianeta Terra visto dalla Luna. È la nuova installazione mozzafiato nata dal genio di Luke Jerram, artista britannico famoso in tutto il mondo per le sue sculture ed i suoi progetti di arte dal vivo. La sua ultima opera si intitola “Gaia”. Dopo il grande successo riscosso a livello internazionale, è arrivata anche in Italia, a Palermo, ospitata fino all’8 dicembre all’interno del teatro “Massimo”, che ha deciso di sposare il progetto curato da Aldo Morgante e dall’andriese Riccardo Carbutti, storico direttore artistico del Festival Internazionale “Castel dei Mondi”.

L’autore dell’opera, Luke Jerram, è nella memoria del pubblico andriese. Tre anni fa, nel corso della 23esima edizione del Festival Castel dei Mondi, aveva presentato infatti un’altra delle sue creazioni più famose: “Museum of the Moon”. Una enorme sfera luminosa raffigurante la luna, rimasta sospesa per tutta la durata della kermesse nella Chiesa di Porta Santa.

La sua nuova creazione è frutto dell’ormai consolidata collaborazione con l’agenzia Nasa, che ha fornito le immagini dettagliate della superficie terrestre, proiettate sull’installazione.

Esposta in occasione della 26esima Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti cimatici, a Glasgow nel 2021, l’opera è un invito a costruire un futuro più sostenibile per il pianeta e ad instaurare un nuovo rapporto tra uomo e ambiente. Il servizio.