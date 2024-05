È stato un week-end all’insegna del maltempo in Puglia, dove a causa delle violente precipitazioni delle scorse ore, si sono registrati danni, allagamenti e purtroppo anche una vittima.

L’episodio più tragico è avvenuto a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dove un ragazzo di 17 anni, Giuseppe Cacciapaglia, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine, caduto durante un temporale. Il giovane era impegnato, assieme al padre, in una attività di pascolo, quando è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica, che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’intervento degli operatori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Meno drammatici ma comunque gravi sono stati gli effetti delle abbondanti piogge che hanno colpito la Puglia ed in modo particolare la BAT. Ad Andria, in molte zone della città le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. È il caso ad esempio del quartiere di Santa Maria Vetere o di via Trani, dove gli automobilisti con i telefonini hanno immortalato le difficoltà avuto nel pomeriggio a causa dell’acqua che ha superato il livello dei marciapiedi.

Fiumi in piena anche nella vicina Trani, dove le forti precipitazione hanno provocato, come già accaduto altre volte in passato, l’allagamento del sottopasso di via Martiri di Palermo, facendo registrare gravi problemi alla circolazione.

Disagi si sono registrati anche in altre città della BAT dove, in alcuni casi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a causa dell’acqua che ha allagato le cantine.

A Poggiorsini, in provincia di Bari, sono invece intervenuti i carabinieri per salvare un gattino caduto nei canali di scolo delle acque bianche, in via Torino, e rimasto intrappolato. Prima che le abbondanti piogge potessero aggravare le sue condizioni, il cucciolo è stato portato in salvo dai militari dell’Arma ed affidato ad una famiglia del posto, che si offerta di prendersene cura. Emblema del pericolo corso dai carabinieri, la foto di un fulmine che ieri si è abbattuto alla periferia della città, proprio nelle stesse ore.