26 punti in 12 partite, un percorso figlio di otto vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Nella gestione tecnica affidata a Giuseppe Scaringella la Fidelis Andria ha avuto numeri da prima della classe. Solo la Team Altamura ha totalizzato nella stessa frazione temporale lo score dei biancoazzurri mentre le altre 16 squadre del campionato hanno totalizzato meno punti. Un ruolino di marcia impreziosito dal 2-1 sulla Gelbison, che l’allenatore biancoazzurro commenta condividendo il rendimento con il suo staff.

La vittoria del Degli Ulivi ha permesso di salutare il pubblico di casa con tre punti e anche di mettere minuti nelle gambe per chi aveva giocato poco causa infortuni negli ultimi tempi come Giambuzzi, Feola e chi non era praticamente mai stato impiegato come Tavoni.

In vista della sfida playoff di Nardò, match che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social domenica 12 maggio alle 16, la Fidelis ritroverà Cancelli e Michele Scaringella dopo il turno di squalifica. Verso il rientro anche Cecere, si lavora per rivedere tra i disponibili Jefferson. Opzioni in più nell’arco biancoazzurro, in vista di una partita in cui ci sarà un solo risultato utile a disposizione per andare avanti nel tabellone: la vittoria.

Il servizio.