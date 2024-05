Un anno ricco di emozioni e soddisfazioni per la Scuola Secondaria di primo grado “P.

Cafaro” ad indirizzo musicale diretta dalla Dirigente Dott. ssa Grazia Suriano.

In occasione della XXIII rassegna del Concorso musicale Nazionale Euterpe Best Music

School di Corato, la scuola ad indirizzo musicale “P. Cafaro” ha visto protagoniste e

vincitrici in qualità di prime classificate l’alunna Luana Muraglia nella categoria Solisti e

le alunne Martina Nesta e Francesca Notarpietro nella categoria quattro mani

preparate dalla Prof. ssa Maria Loreta Giaffredo, docente di pianoforte nel corso ad

indirizzo musical.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico per i prestigiosi

riconoscimenti conquistati, entusiasta del grande successo degli alunni, felice

dell’intraprendenza, della gioia e della passione con cui partecipano alle varie attività

musicali e culturali messe in campo dall’istituto.

La scuola Secondaria di I grado “CAFARO” è la scuola ad indirizzo musicale della città,

una scuola coltivatrice di talenti, che crede fortemente nel valore formativo della musica,

delle arti, delle lingue e della cultura in genere, un fiore all’occhiello per l’intera comunità

cittadina.