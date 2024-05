Il giovanissimo Venanzio e la grande esperienza di Strambelli bastano alla Fidelis per battere la Gelbison tra le mura amiche, scollinare la quota di 60 punti in campionato e chiudere con un successo una stagione positiva dopo la retrocessione dalla serie C dello scorso anno. Ora ci saranno i playoff, poco utili in realtà ai fini di un ripescaggio, ma importanti per concludere nel miglior modo possibile una stagione in cui forse è mancata proprio la continuità delle ultime dodici partite per competere per il primo posto. Vittoria che ha comunque molti significati: vedere all’opera calciatori meno impiegati in stagione come Tavoni a cui Scaringella affida dal primo minuto le chiavi della difesa a sinistra, mettere minuti nelle gambe per i rientranti Feola e Giambuzzi, ritrovare sorrisi ed abbracci con Strambelli e Silvestri reintegrati in rosa in settimana. I due gol di oggi regalano alla Fidelis, tra le altre cose, il miglior attacco del girone con 58 gol segnati. Staccato il Nardò a 53. Dall’altro lato una Gelbison già salva ed in campo con tante riserve. Erra deve rinunciare a Stefano Manzo, ex e squalificano, ma lascia in panchina anche Fontana e Bubas. In campo a guidare l’attacco nel 3-5-2 Croce e Dellino.

Pronti via ed il classe 2005 Venanzio fa tutto bene e lascia partire un sinistro chirurgico che s’infila alle spalle di Cervellera. Primo gol per il giovanissimo esterno tra i senior e Fidelis che continua a veleggiare nella metà campo della Gelbison sino all’alba del 20’ minuto quando arriva vicinissima al due a zero: è Giambuzzi a crossare preciso in area da sinistra ma proprio Venanzio tutto solo si fa respingere il tiro da Cervellera. La squadra di Erra però non ci sta ed alza decisamente il baricentro sfruttando anche un po’ di rilassamento della squadra di casa. Gagliardi ci prova dal limite, palla bloccata da Baietti in due tempi. Si divora il pareggio alla mezz’ora l’ex Antonio Croce partito sul filo del fuorigioco ed a tu per tu con Baietti che gli chiude bene lo specchio in uscita. De Pace, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa sul fondo. Ancora di testa questa volta Croce la alza troppo su assist di Sicurella. La Fidelis si fa rivedere dalle parti di Cervellera grazie al tocco intelligente di Bottalico per l’accorrente Giambuzzi, tiro di prima intenzione palla alta. Gagliardi, dall’altro lato nel finale di tempo, lavora un buon pallone nei pressi di Baietti, scarico per Casiello tiro alto. Stessi ventidue in campo ad inizio ripresa ed è Sall subito a provarci con un tiro alto da buona posizione. In campo, dopo sette minuti, c’è il ritorno di Nicola Strambelli. Ed il numero 10 biancazzurro ci mette due minuti per procurarsi un calcio di rigore: De Pace, in ritardo, lo tocca in area ed è penalty per il direttore di gara. Dal dischetto Strambelli fa 2 a 0 con l’ottavo gol in campionato, decimo stagionale e chiude virtualmente il match. Tanti cambi anche nelle fila della Gelbison decisamente a trazione anteriore. E’ ancora Croce però a sfiorare il gol con un colpo di testa su assist di Ferrante che si accomoda di un soffio sul fondo. Il neo entrato Barone prova un pallonetto su Baietti in uscita ma non inquadra lo specchio. Strambelli alla mezz’ora con l’esterno illumina per l’inserimento con i tempi giusti di Venanzio tocco ravvicinato e Cervellera salva tutto. Ancora Strambelli serve al centro un pallone che Giambuzzi colpisce di testa palla che si stampa sull’incrocio dei pali della porta di Cervellera. Ultimi minuti caratterizzati dal gran caldo e dalle due squadre completamente spaccate. Casiello ci prova dal limite, palla alta. Poi è il neo entrato Varsi a sfiorare per due volte il tris: prima con un tiro che finisce di poco sul fondo e poi con un tocco al volo ciccato a pochi passi da Cervellera, palla anche in questo caso a lato. Strambelli si mette in proprio e calcia in area, palla che non scende abbastanza. Poi in pieno recupero la traversa piena colpita da Gagliardi a Baietti battuto. Ma prima del triplice fischio c’è gloria anche per lo stesso Gagliardi con un’azione simile che batte all’angolino Baietti. Finisce così 2 a 1 per la Fidelis che trova la 17esima vittoria in campionato l’ottava nella gestione di Giuseppe Scaringella. In casa solo l’Altamura ha fatto meglio della Fidelis. Sono 61 i punti conquistati alla fine della stagione regolare per la formazione del presidente Di Benedetto che ora si presenterà ai playoff come mina vagante del raggruppamento. Sfida di semifinale a Nardò domenica prossima.