Hanno portato le tradizioni culinarie andriesi in tavola condividendo il pranzo con i giudici di “Cortesie per gli ospiti”, in onda su Real Time, vincendo la sfida della serata.

Sono Lorena Fusiello e Antonella Mosca, entrambe andriesi, selezionate per partecipare alla competizione culinaria che mette alla prova abilità e nozioni dei due concorrenti. Lorena ha ospitato a casa sua i tre giudici e i due concorrenti, Alessandro Lupelli e Ruben Orlandi, baresi.

Le due andriesi hanno presentato un menù regale denominato “Un weekend da regine” proponendo piatti tipici andriesi: panzerotti per cominciare, orecchiette con cime di rapa, braciola e trenocelle. I loro avversari, invece, hanno proposto un menù tipico di “Una domenica in curva nord”, da veri tifosi baresi.

«Quando ho ricevuto l’invito a partecipare a questa gara, è stato come un fulmine a ciel sereno dopo un anno dalla mia application form. Non ci potevo credere, anzi, non ci speravo neanche più» – ha sottolineato Lorena Fusiello con un post sui social.

«La competizione, non solo mi ha permesso di esprimere la mia passione per la cucina, ma anche quella per il design e l’architettura. Il mio stile di vita inglese è emerso chiaramente durante tutta la puntata, soprattutto grazie al design della mia casa, che ha fatto da cornice perfetta per l’atmosfera di “Cortesia per gli ospiti”».

Una bel confronto tra pugliesi che si è concluso a lieto fine per Lorena e Antonella che hanno vinto la sfida della serata con 18.5 punti.