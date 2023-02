Sono 8334 i votanti per le primarie per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico giunti nei seggi allestiti nelle città della BAT. E’ iniziato il conteggio dei voti anche se si registrano importanti perfomance numeriche di alcuni comuni come Andria dove nel seggio del Chiostro di San Francesco sono stati oltre 2100 i votanti. Segue Trani alle cui urne allestite nella chiesa di San Luigi sono andati in 1855. Poi Barletta (1710), Bisceglie (1006) e via via tutti gli altri. Nei centri più piccoli spicca Margherita con 463 votanti.

PRIMARIE PD

Dati definitivi affluenza BAT

Andria 2144

Barletta 1710

Bisceglie 1006

Canosa 146

Margherita 463

Minervino Murge 241

San Ferdinando 420

Spinazzola 132

Trani 1855

Trinitapoli 219

Totale votanti nella BAT 8336