Di solito il calcio sono abituate a vederlo in televisione, magari assieme ai loro mariti ed i loro figli. Ma proprio per amore dei figli, questa volta, hanno fatto una eccezione e sono scese in campo personalmente, da vere atlete, per ricorrere un pallone. È la simpatica iniziativa organizzata, ieri sera, dalla Victor Andria in collaborazione con altre società di calcio giovanile.

Indossate scarpe da ginnastica, pantaloncini e maglie numerate, le mamme dei bambini della categoria “Piccoli Amici”, tra i 5 e i 6 anni, si sono affrontate sul prato sintetico del Sant’Angelo dei Ricchi, in mini partite da 6 contro 6. Un modo divertente per sentirsi un po’ più vicine ai loro piccoli e condividere la loro stessa passione.

L’iniziativa è stata promossa dalla società Victor Andria in occasione della festa della mamma, celebrata domenica scorsa, ed ha visto la partecipazione di altre cinque realtà di calcio giovanile del territorio: Football Academy Andria, Soccer Trani, Etra Barletta, Gran Football Corato e Canosa Academy. Il servizio.