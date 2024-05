Il collaudo della strada sarà effettuato senza eliminare la rotatoria e contestualmente al declassamento ad extraurbana secondaria. E’ la proposta della Provincia BAT questa mattina nel tavolo tecnico svolto in Regione per aggiornamenti sulla rotatoria che permette l’accesso alla borgata di Montegrosso sulla SP2. Una proposta accolta dai presenti e che prevede uno stanziamento da 800mila euro di fondi provinciali per chiudere l’opera principale e consentire di realizzare la nuova rotatoria con accessi alle diverse complanari e, soprattutto, la pubblica illuminazione. La rotatoria, comunque, non sarà toccata e resterà al suo posto anche durante i lavori di realizzazione del nuovo svincolo. Ora toccherà alla provincia mettere per iscritto questa volontà con una determina che spiegherà l’iter per arrivare al declassamento di quel tratto di arteria stradale. Sembra quindi esser stata definitivamente scongiurata la possibilità di veder isolato il borgo per un periodo di tempo. La proposta progettuale della provincia, sul nuovo svincolo di accesso, è stata già presentata a residenti ed imprenditori e verrà sistemata con alcune implementazioni chieste per il raccordo lato monte e lato mare.