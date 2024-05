Il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio, all’esito della Conferenza dei Capigruppo, ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 16 maggio 2024 alle ore 16, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un unica convocazione.

I lavori, che saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming, avranno come ordine del giorno: l’affidamento secondo il modello di “in house providing”, di servizi cimiteriali e lampade votive del cimitero di Andria in favore della società Andria Multiservice SpA., approvazione relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e art. 7, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Prot. n. 0034088 del 12.04.2024).