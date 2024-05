«Ho avuto il piacere di conoscere e frequentare il prefetto, dott.ssa Riflesso, da poco tempo e per questo nel congratularmi per il nuovo incarico che andrà a ricoprire, sento forte il dispiacere di non poter più fare affidamento su di lei per molte problematiche che avevamo iniziato, ognuno con il proprio ruolo, ad affrontare: prima fra tutte la devianza minorile e il racket delle estorsioni. Due fenomeni che richiedono una sinergia istituzionale per mettere in campo azioni non solo di contrasto, ma soprattutto di prevenzione». Questo il saluto del deputato di Fratelli d’Italia, on. Mariangela Matera.

«La dott.ssa Riflesso ha saputo, in poco meno di due anni, creare una collaborazione concreta e proficua con il suo fare discreto, ma di grande affabilità – ha detto l’on. Matera – Confido che anche il nuovo prefetto, dott.ssa D’Agostino, sarà in grado di continuare il lavoro con la consapevolezza che potrà sempre contare sul nostro contributo e sostegno».