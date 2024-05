Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della consigliera regionale Grazia Di Bari:

«Voglio rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti alla dott.ssa Riflesso per il grande lavoro fatto in questi quasi due anni come Prefetta della Bat e rivolgerle gli auguri per il nuovo incarico ad Avellino. La dott.ssa Riflesso ha profuso il massimo impegno per una collaborazione con tutte le istituzioni, che potesse rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali maggiormente avvertiti nella nostra provincia. Un percorso che siamo certi proseguirà con la dottoressa D’Agostino, che le succede e a cui vanno gli auguri di buon lavoro. Una figura di alto profilo che saprà adempiere al meglio al nuovo incarico. La collaborazione e disponibilità nei suoi confronti saranno massime».