Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della scuola “Verd-Cafaro” su un nuovo prestigioso riconoscimento ottenuto:

«Siamo pieni di gioia! Le classi 3^A e 3^B della scuola primaria, hanno vinto il primo premio al concorso nazionale “Classe di lettori” 2024! Un’esperienza indimenticabile che ha riempito i cuori di grandi e piccini di entusiasmo e commozione.

Emozionati e increduli, gli alunni, accompagnati dalle docenti Capurso Antonella e

Fusaro Marialba, sono saliti sul palco del Centro Congressi del Salone Internazionale del Libro di Torino per ricevere il premio: tanti libri nuovi per arricchire la biblioteca. È stato un momento magico, dove i libri sono diventati protagonisti assoluti, creando un legame ancora più profondo con i piccoli lettori.

“Questo traguardo straordinario è dedicato con affetto a tutti i bambini coinvolti, alle maestre che, con passione e dedizione, hanno proposto la partecipazione al concorso e hanno guidato i propri alunni in questo fantastico viaggio nel mondo dei libri,

Questa bellissima esperienza ha insegnato che la lettura è un’avventura meravigliosa,

capace di trasportarci in mondi lontani e farci vivere mille emozioni. Gli alunni

continueranno sicuramente a leggere con passione, condividendo la gioia per i libri con tutti coloro che li circondano – ha dichiarato il dirigente scolastico Grazia SURIANO.

Ringraziamo anche gli sponsor “Paolillo”, “formeidee”, “”Laltra Fotografia”, “Fiorucci”, “Gastroniamoci”, “Buonomo”, “MastroDonato” per il prezioso contributo».