L’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria, diretto dal Dirigente scolastico Grazia Suriano, è in fermento per la XXXV SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA A SCUOLA, indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Diversi gli eventi in programma, tra cui una interessante conferenza sul celebre cantante e concittadino Farinelli.

Nella prima giornata, mercoledì 15 maggio alle ore 19:00, in calendario lo spettacolo teatrale “La Divina Avventura”, uno spettacolo inedito scritto dalla prof.ssa Festa Agnese Paola e liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante, a cura delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado “Cafaro”;

Giovedì 16 maggio, dalle 16:00 alle 20:00 si darà il via ad una vera e propria maratona musicale in cui si esibiranno giovanissimi talenti musicali, alunni della scuola primaria “Verdi”, al termine di un progetto di avviamento agli strumenti musicali;

Venerdì 17 maggio, alle ore 9:30, il regista Riccardo Cannone sarà ospite della nostra scuola per un interventi dal titolo “Il ragazzo di Andria più famoso del mondo”, un racconto alla scoperta di Carlo Broschi, detto Farinelli;

Ultimo appuntamento in programma lunedì 20 maggio per trascorrere una mattinata in musica con il concerto tenuto dai giovani musicisti del corso ad indirizzo musicale presente nella Scuola secondaria “Cafaro”.