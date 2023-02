Conclusa la tre giorni dedicata alle celebrazioni del 30esimo anniversario della fondazione della Misericordia di Andria, ed alla visita istituzionale del Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani. Tre giorni di eventi, progetti, formazione e testimonianze in cui spicca la donazione di quattro defibrillatori pubblici posizionati nel centro antico della città di Andria. E poi il campo sanitario e di protezione civile per le maxi emergenze, un vero e proprio museo a cielo aperto dei mezzi e delle attività della Misericordia che ha visto la partecipazione di centinaia di persone e soprattutto di circa 400 ragazzi delle scuole superiori della città di Andria accolti dai formatori del centro regionale accreditato della Federazione delle Misericordie di Puglia. E poi il corso di BLSD nell’ambito del progetto “I luoghi del cuore” in collaborazione con Diocesi di Andria e Officina San Domenico che punta a formare testimoni di vita in ogni parrocchia della città.

E poi ancora le testimonianze ed i riconoscimenti per l’azione sul territorio della Misericordia di Andria in 30 anni di attività a Palazzo di Città nella Sala Consiliare alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali, sia religiose che civili e militari. Il riconoscimento di un costante ed importante impegno per la confraternita andriese che nel corso di 30 anni ha visto in campo oltre un migliaio di volontari e 5 milioni di chilometri percorsi per 600mila servizi effettuati. Una storia iniziata nel 1992 e che prosegue nel segno, attualmente, delle importanti attività messe in piedi da 250 iscritti con 150 operativi, 59 ragazzi di Servizio Civile e 40 giovani Gemme oltre a 45 automezzi a disposizione della comunità. La tre giorni si è conclusa con la vestizione di 21 nuovi confratelli di Misericordia nella Cattedrale di Andria in una messa, ed un rito, officiato da Sua Ecc. il Vescovo Mons. Luigi Mansi.

In Puglia, come detto, anche il Presidente nazionale Domenico Giani che ha avuto modo di incontrare direttamente diverse realtà di Misericordia del territorio pugliese tra Bari, Molfetta e San Giovanni Rotondo mentre nel pomeriggio di sabato, all’interno delle sale del Museo Diocesano di Andria, un’assemblea ha permesso di incontrare l’intero movimento delle Misericordie pugliesi con i Governatori provenienti da Aradeo a Torremaggiore. Per il Presidente Giani è stata l’occasione di conoscere anche le bellezze del territorio ed i molteplici servizi svolti in Regione. Fondamentale per la perfetta riuscita dell’evento la preziosa collaborazione con la Polizia Locale di Andria e con alcuni partner privati tra cui le aziende Florigel e Capomulino che hanno acquistato alcuni dei defibrillatori donati poi alla comunità andriese. Essenziale anche il coinvolgimento di tutte le aree operative della Misericordia con centinaia di volontari al lavoro giorno e notte.