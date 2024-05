«Si avvisa la cittadinanza che, a causa di problemi all’impianto di conferimento dei rifiuti verificatisi in data odierna, mercoledì 15 maggio, non imputabili né all’A.T.I. (Gial Ambiente, SiEco spa, Impregico srl), né al Comune di Andria, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei ritardi nel servizio di raccolta dei rifiuti per quanto previsto dal calendario». E’ quanto comunicato sulla pagina FB “Andria Differenzia”, gestita dall’ATI che ad Andria si occupa della raccolta rifiuti.