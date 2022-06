Un punto di riferimento al servizio dei cittadini, per accompagnarli nel percorso che consentirà alla città di Andria di diventare presto più moderna ed efficiente, oltre ad essere ben collegata al resto della Puglia e del Paese sotto il profilo trasportistico. E’ il nuovo Info Point allestito in Piazza Bersaglieri d’Italia e gestito da “Andria Sottosopra”. Aperto dalle ore 10 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, è a disposizione di chiunque voglia avere informazioni sul cantiere dell’interramento ferroviario, con aggiornamento costante dello stato di avanzamento dei lavori e sui benefici che l’intervento apporterà al termine del percorso alla città di Andria, al suo hinterland e ai centri limitrofi.

Intanto procedono i lavori. Prossimo step nei pressi di via Ospedaletto, ovvero in via Luigi Carlo Farini (strada adiacente alla ferrovia): dal 20 giugno al 5 luglio è imposto il divieto di fermata e sosta ambo i lati a tutti i veicoli, in particolare nel tratto da via Giovane Italia al civico 39 di via Farini; successivamente dal 6 al 16 luglio lo stesso divieto riguarderà il tratto compreso tra il civico 39 e la sottostazione elettrica di Ferrotramviaria.