Il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno e l’Assessore ai Servizi Demografici, Pasquale Colasuonno, di concerto con il Dirigente del Settore Servizi Demografici, dott. Ottavia MATERA, hanno ritenuto opportuno disporre la riattivazione del servizio ministeriale di prenotazione “on line” per l’accesso agli sportelli Carte Identità Elettroniche, che era stato temporaneamente sospeso in concomitanza con la situazione pandemica in atto al fine di limitare gli accessi ai cittadini che avevano effettiva esigenza di disporre con immediatezza del rilascio di un nuovo documento di identità elettronica.

La riattivazione delle prenotazioni on line per gli accessi ha natura sperimentale e si affianca alle attuali modalità di accesso disciplinate sulla base di un calendario settimanale fondato su criterio alfabetico per cognome, sotto riportato.

Le prenotazioni on line sono al momento limitate a 5 per turno antimeridiano dal lunedì al venerdì.

I cittadini in possesso di prenotazione on line si aggiungeranno, con diritto di precedenza, ai cittadini che continueranno ad accedere agli sportelli secondo il citato criterio alfabetico.

In base all’evolversi della situazione pandemica e alla concreta possibilità da parte della cittadinanza di avvalersi del sistema di prenotazione on-line, sarà valutato l’ampliamento degli spazi di prenotazione rispetto a quelli attualmente attivati in via sperimentale.

L’ampliamento delle finestre di prenotazione on-line sarà idoneamente e tempestivamente comunicato alla cittadinanza

Le prenotazioni online sono effettuabili mediante accesso al seguente link del Ministero dell’Interno: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it

CALENDARIO ALFABETICO ACCESSI PER RILASCIO CIE

INIZIALI COGNOME

LUNEDI’ A-C

MARTEDI’ D-I-J-K

MERCOLEDI’ L-M

GIOVEDI’ N-R

VENERDI’ S-Z