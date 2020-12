Dopo quasi 50 giorni di assenza torna il calcio giocato in serie D in modo completo. Domenica il settimo turno di campionato nel girone H. Sarà in terra campana la Fidelis Andria di Gigi Panarelli che affronta a domicilio l’Aversa reduce dai due quasi recuperi disputati nelle scorse due settimane. Quasi perché domenica scorsa il match disputato sul neutro di Alberobello contro il Fasano è terminato al 34’ del primo tempo. C’è curiosità per come la squadra reagirà al ritorno in campo.

Sul fronte rosa resta in via di recupero Prinari che ha lavorato in questo mese e mezzo per smaltire un fastidioso infortunio muscolare, mentre ci saranno sia Cerone che Avantaggiato ultimi arrivati in casa biancazzurra. Modulo che dovrebbe ricalcare ancora quello delle prime uscite stagionali con un 3-4-2-1 e Cristaldi unica punta con alle sue spalle Russo e Cerone. Diversi però i dubbi che saranno però sciolti solo nelle ultime ore prima del match.

Nel frattempo questa mattina la squadra è stata sottoposta al ciclo di tamponi per verificare la presenza di positività al Covid-19 nella rosa e nello staff biancazzurro. Tutti negativi i tesserati Fidelis che partiranno regolarmente per la trasferta di Aversa. Gara quella in terra campana che non sarà, al momento, possibile vedere sui canali social della Fidelis Andria così come consentito dalle linee guida della Lega Nazionale Dilettanti a causa della mancata concessione, da parte della Real Agro Aversa, dell’accredito alla nostra emittente Telesveva per la gara di domani. Una violazione delle norme da parte della società campana che non permetterà di far vedere gratuitamente la gara ai tifosi. Per questa scorrettezza sono già stati interessati gli organi preposti.

