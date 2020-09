Si chiama “Winelivery. L’app per bere” ed è in sostanza un servizio innovativo di consegna a domicilio da cui è possibile acquistare vino e bevande ricevendo tutto a casa in poco tempo e alla temperatura ideale ma soprattutto, la cosa più importante è che si tratta di una start up che parla di Puglia, infatti ai vertici della società ci sono due andriesi, Giovanni Roberto e Alessandro Colasuonno. Quest’ultimo sarà il protagonista del prossimo Conf Aperitivo organizzato dai Giovani Imprenditori della Confcommercio di Andria. L’appuntamento con la serata-aperitivo è fissato al prossimo 3 settembre, alle ore 19.30, presso il Good for food in viale Crispi ad Andria. Anche Alessandro Colasuonno spiegherà al pubblico come è nata questa idea e quali sono le prospettive future così come hanno fatto tutti gli ospiti che fino ad ora hanno animato gli “Incontri con giovani imprenditori”.

«Abbiamo deciso di raccontare anche questa esperienza perché è simile a quella che vivono tanti giovani del nostro territorio che vanno via per cercare la propria altrove, a volte ritornano a casa mentre altre no, restano ‘cervelli in fuga’. Ma che sia qui o altrove l’importante è avere un’idea vincente e con Alessandro percorrere insieme le tappe che hanno fatto di una start up un’azienda affermata e di successo», dichiara il presidente dei Giovani Imprenditori della Confcommercio di Andria, Francesco Suriano.

«Alessandro Colasuonno e Giovanni Roberto sono l’incarnazione di ciò che da tempo sosteniamo e cioè di come si possa, partendo da un progetto anche semplice raggiungere grandi obiettivi. L’esperienza che Alessandro ci racconterà la mettiamo nel Conf Aperitivo in rete a vantaggio di noi tutti, in particolare dei tanti giovani che hanno un sogno in mente e vorrebbero realizzarlo», conclude il presidente della Confcommercio di Andria, Claudio Sinisi.

L’ingresso al Conf Aperitivo è libero ma i posti sono limitati, come prevedono le norme di contenimento del contagio, per questa ragione gli interessati alla partecipazione possono contattare la Confcommercio per prenotarsi. Sarà obbligatori l’uso della mascherina. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Confcommercio di Andria e sul profilo Instagram dei Giovani Imprenditori di Andria.