«Il peggio della politica in un post su FB, quello del candidato al Consiglio Comunale e Regionale del PD Giovanni Vurchio». Inizia così la nota del candidato al consiglio comunale di Forza Italia Riccardo Nicolamarino.

«Come se fosse il commissario prefettizio in carica, annuncia l’inizio del rifacimento del manto erboso (fatto ormai notorio da alcuni giorni) anticipando di qualche ora il comunicato del comune di Andria. Come se fosse un consigliere personale del commissario, ostenta l’importanza dei suoi buoni consigli in merito. Come se fosse un dirigente comunale bacchetta il “suo” ufficio sport. Come se fosse un tifoso della prima ora si sente in dovere di tranquillizzare in prima persona la piazza calcistica. Come se fosse, appunto. Da parte mia, in queste settimane, non sono mancati confronti con altri “candidati tifosi”, con i quali si è preferito non apparire in un momento delicato quale la campagna elettorale. Una scelta di buongusto e di serietà, e di attaccamento ai nostri colori prima di tutto. Voglio ringraziare loro e la tifoseria organizzata che ancora una volta ha dato grande prova di maturità, oltre a ringraziare ancora una volta tutti i soci della “Uniti per la Fidelis” che dimostrano attaccamento e grande forza di volontà nell’investire nella nostra storica piazza. Con l’augurio di una felice e vincente stagione sportiva a tutti».