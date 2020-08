E’ uno degli appuntamenti più attesi dagli andriesi a fine estate: l’uscita del Simulacro della Madonna dei Miracoli che nella notte dell’ultimo sabato di agosto fa il suo ritorno nell’omonimo Santuario fuori città. Purtroppo quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, questo momento vissuto con religiosa dedizione dai cittadini non si terrà.

In alternativa sono stati organizzati altri appuntamenti per pregare come comunità rispettando tutte le norme anti Covid.

Sabato 29 agosto: Ore 6:00 Celebrazione Eucaristica;

• Dal 31 agosto sino al 18 settembre (escluso il sabato e la domenica) – VEGLIE MARIANE: Ore 20:30 S. Rosario, Ore 21:00 S. Messa.

• I Venerdì 4 – 11 – 18 settembre: Veglia Mariana animata esclusivamente dalla nostra associazione e a cui chiedo una forte e sentita partecipazione;

• Sabato 19 Settembre: Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica;

Si ricorda che quest’anno non ci saranno le processioni dei Santi Patroni. Pertanto, pur non avendo il simulacro della Madonna dei Miracoli, in Basilica si celebreranno regolarmente le tradizionali Veglie Mariane così come sopra elencate.