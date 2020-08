Prima sgambata stagionale per la Fidelis Andria che allo Stadio “Massa” ha battuto il Real San Giovanni, formazione che milita nel torneo di 1^ categoria pugliese. Al termine è finita 7 a 1 per la Fidelis con risultato parziale di 2 a 0 nel primo tempo grazie alle marcature di Minincleri in apertura e Notaristefano nel finale di parziale. Nel secondo tempo il tecnico Panarelli ha cambiato l’intero undici con il gol di Catania in apertura per il San Giovanni Rotondo e le successive marcature di Prinari (doppietta per lui), Cristaldi (anche per lui doppietta) ed il gol di Tusiano. Alla gara non hanno preso parte Zingaro e Giuliano. Giovedì prossimo è prevista, sempre a San Giovanni Rotondo, la seconda amichevole stagionale.