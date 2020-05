Torna a puntare verso il basso la curva dei contagi da Coronavirus in Puglia: dopo la leggera impennata di malati registrata due giorni fa, l’ultimo bollettino regionale riporta dati incoraggianti, segnalando solo 11 nuovi casi, a fronte di oltre 1.900 tamponi.

Un segnale incoraggiante, quando è ormai trascorsa quasi una settimana dall’inizio della fase 2, che ha allentato alcune restrizioni dopo due mesi di rigide disposizioni anti Covid.

Il totale dei contagi (vale a dire attualmente positivi, più guariti, più deceduti) sale così a 4.256: la triste classifica della positività è ancora guidata dalla provincia di Bari, dove anche ieri sono stati accertati altri 5 casi, per un totale di 1.371. Gli stessi rilevati anche nel territorio di Foggia, secondo per numero di malati (1.103) e primo per decessi (136), mentre è stato segnalato un infetto in più a Lecce, dove si contano complessivamente 503 positivi. Nessun nuovo contagio nelle altre tre province. Nella Bat, secondo giorno senza ulteriori casi, mentre si registra purtroppo un altro decesso: quello di una donna andriese di 74 anni, ricoverata da tempo presso l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti: era già affetta da gravi patologie.

E altre due vittime vengono segnalate anche nell’ultimo bollettino regionale, una nella provincia di Bari e l’altra in quella di Barletta-Andria-Trani.

In calo il numero degli attualmente positivi al Covid, scesi a 2.733 così come si abbassa ulteriormente il dato sui pazienti in ospedale: 349 sono ricoverati con sintomi, 33 si trovano nei reparti di Terapia Intensiva.

E sono buone, anzi ottime, le notizie sui malati che hanno vinto la loro battaglia contro il temibile virus: sono in tutto 1.080 da quando ha avuto inizio l’emergenza sanitaria. 76 guariti in più nelle ultime 24 ore.