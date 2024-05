Forte ed entusiasta è stata l’adesione dell’ “I.C. Mariano Fermi” al progetto Pollicino Verde, promosso anche quest’anno dalla Multiservice spa in sinergia con l’assessorato all’Ambiente, con l’intento di far sviluppare e approfondire le conoscenze in materia ambientale, che gli scolari acquisiscono teoricamente sui banchi di scuola, trasformandole così in specifiche competenze. Inoltre il contatto diretto con la natura ha consentito ai docenti di sensibilizzare con maggior forza i più piccoli al rispetto dell’ambiente che li circonda, rendendoli protagonisti dell’Evento. Di più: tale Progetto aiuta i referenti scolastici dell’Area Ambiente&Salute, ad interfacciarsi più rapidamente e razionalmente con i rappresentanti della Multiservice e del Comune, attraverso chat e incontri prestabiliti (in presenza oppure on line). Il che consente di velocizzare la risoluzione di eventuali problematiche.

“L’I. C. Mariano Fermi ha aderito all’iniziativa Pollicino Verde attraverso una rappresentanza di tutte le classi della Scuola Primaria di entrambi i plessi (A. Mariano di via Malpighi e A. Inchingolo in Piazza delle Regioni) seguendo un preciso iter metodologico – sottolinea la referente del progetto, Francesca Ieva. Dopo un accurato sopralluogo dell’agronomo incaricato, Ambrogio Lamesta, ad ogni interclasse di ciascun plesso è stato assegnato un albero che gli alunni hanno imparato a conoscere attraverso ricerche, foto e disegni fino alla realizzazione di una targhetta, sulla quale è stato inserito un QR code per un ulteriore e più dettagliato approfondimento di numerose specie: Pino d’Aleppo, Magnolia, Cedro dell’Himalaya, Alloro, Falso Pepe, Cipresso, Pino Marittimo, Cedro dell’Atlante, Arbusto di Rosmarino, Tiglio”

“E’ stata la maniera più consona – ricorda l’amministratore unico di Andria Multiservice, Antonio Griner – per celebrare la concomitanza con le Giornate Mondiali della Terra. Come Municipalizzata abbiamo voluto ribadire – di concerto con l’assessorato all’ambiente e su sollecitazione della Sindaca – un’iniziativa che riteniamo essenziale per consolidare la sensibilità e l’educazione ambientale di quelli che saranno i futuri cittadini di domani. Tutti i bambini, per l’occasione, hanno colorato e mostrato in pubblico il loro Pollicino Verde, così da personalizzare pienamente e visivamente il Progetto”.

Alla giornata “in Verde” del “Mariano Fermi” ha presenziato il Dirigente della Scuola, Roberto Crescini.