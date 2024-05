Un’autentica immersione nei profumi e nei sapori della nostra terra. Un’esperienza eno-gastronomica, anzi “sensoriale unica”, la definiscono gli organizzatori, fatta di uno show cooking e della degustazione di prodotti tipici locali. Accade ad Andria il prossimo 23 maggio presso il ristorante Cucromia, in via Canosa di Puglia. L’iniziativa, denominata Murgia Experience, serve a celebrare e valorizzare il territorio e le sue eccellenze attraverso un evento che non può che essere culinario, con prodotti caseari, verdure appena raccolte e vini locali, ma che risponde ad una precisa mission della Confcommercio di Andria e cioè quella di attrarre turisti e far diventare questo lembo di Puglia attrattivo anche per l’estero.

Tutti a tavola, a partire dalle ore 20.30 pronti per l’“immersione” che però non sarà solo un’opportunità per deliziare il palato ma sarà anche un’occasione per farsi conoscere: infatti ospite d’onore della serata sarà il giornalista italo americano Cesare Zucca, corrispondente Italiano per Italian Press NewYork, che dal 21 al 23 maggio sarà ad Andria in una intensa tre giorni esplorativa tra storia, tradizioni e bellezze della città.

“Invitiamo tutti coloro che avranno piacere ad unirsi a noi per vivere insieme una serata che sulla scorta di quanto accaduto già il 25 aprile sempre a Cucromia crediamo che sarà indimenticabile. Nell’occasione lanceremo anche un nuovo progetto a cui alcuni nostri associati stanno lavorando non a caso denominato Murgia experience con il quale è nostro intendimento creare una rete di imprenditori pronti a creare un’offerta turistica, dall’accoglienza alla permanenza in città, di amanti delle terre di Federico II e del territorio di Castel del Monte. Per prenotazioni e informazioni sono a disposizioni i nostri contatti e i nostri canali social”, spiega Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria