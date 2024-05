Le bellezze della Puglia e della BAT in particolare protagoniste durante il programma Linea Verde Life in onda questa mattina su RAI 1. Castel del Monte, il castello di Barletta, il Trabucco di Trani e la Cattedrale, le saline di Margherita di Savoia hanno fatto da sfondo ai racconti della nostra terra e di chi la vive in prima persona, ognuno con la propria attività.

Arte, storia, natura e mare si sono unite in un connubio di testimonianze, tra queste quella di Pietro Zito, “chef contadino” alle prese con la preparazione di piatti tipici con prodotti a chilometro zero raccolti direttamente nel suo orto a Montegrosso.

Un viaggio tra i luoghi più significativi della provincia che ha fatto da vetrina, a livello nazionale, per l’intera regione.

Il link per rivedere la puntata: https://www.raiplay.it/video/2024/05/Linea-Verde-Life—Barletta-Andria-e-Trani—Puntata-del-18052024-edf59185-7fba-48ac-ab9a-d376c7651531.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_LineaVerdeLife.