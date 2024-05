Ancora grande soddisfazione per tutta la comunità della scuola “P.N. Vaccina” di Andria che per la seconda annualità vede salire sul podio dei Giochi Matematici del Mediterraneo, svoltisi oggi, 19 Maggio, presso l’università degli Studi di Palermo, uno dei suoi alunni: Nicola Grossi, frequentante la classe 2^ A.

Un momento di grande soddisfazione e orgoglio per la dirigente F. Attimonelli, la docente di matematica, Teresa Cirulli, per tutti i compagni e le compagne e i docenti della stessa scuola, che condividono con Nicola il trionfo per il raggiungimento di questo importante traguardo.

«Le gare dei Giochi Matematici del Mediterraneo sono, insieme a tante altre competizioni didattiche a cui la nostra scuola prende parte, un’occasione di confronto importante per i nostri alunni, chiamati a mettersi alla prova non solo con loro stessi e le loro competenze acquisite, ma anche con altri alunni provenienti da altre realtà», – spiega la Dirigente dell’Istituto Scolastico – «un modo inoltre per comprendere che tutto l’esercizio e lo studio a cui la scuola quotidianamente allena, può avere risvolti concreti, quale può essere lo svolgimento di una gara. Questo trionfo che arriva per il secondo anno consecutivo, l’anno scorso con Piergiorgio Fuzio e quest’anno con Nicola Grossi, ci dice che stiamo lavorando bene e che bisognerà proseguire in questa direzione».

La XIV edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzata dall’accademia Italiana per la promozione della Matematica “Alfredo Guido”, ha visto gli alunni delle classi 4^ e 5^ primaria e delle classi 1^, 2^ 3^ degli istituti secondari di 1^ grado confrontarsi nelle diverse fasi previste dal bando: le qualificazioni di istituto, le finali di istituto, le finali di area/regionali, le finali Nazionali. A prendere parte alle finali nazionali sono stati tutti gli alunni risultati primi alle finali di area/regionali, più un gruppo di alunni qualificati come secondi sempre nelle stesse fasi di area/regionali. Nel gruppo di Nicola vi hanno preso parte 100 alunni, i quali hanno dovuto rispondere a 15 quesiti e problemi di logica nell’arco di 90 minuti.

«E’ stato un momento di grande emozione» – ha commentato Nicola – «tanta emozione, ma questo non mi ha impedito di mantenere la concentrazione e di svolgere i quesiti nel minor tempo possibile. Le esercitazioni che ho svolto quotidianamente con la mia professoressa sono stati molto utili, ma ho scoperto di avere anche un mio metodo. Mi è piaciuto molto anche vivere questa esperienza in un’università. Essere seduto tra questi banchi, molto diversi da quelli di scuola, fa un certo effetto. E poi Palermo è bellissima, non l’avevo mai visitata. Vedere la tomba di Federico II, di cui tanto abbiamo parlato a scuola, è stato incredibile.»

Nicola ha risposto correttamente a tutti i quesiti ed è stato il secondo più veloce nel giungere alle risoluzioni dopo un alunno di una scuola di Frosinone, più veloce solo per una manciata di secondi. Non vede l’ora di rientrare a scuola e mostrare a tutti i suoi trofei: una coppa, un drone e tanta felicità per questo traguardo che è tutto suo, della sua famiglia e della sua scuola.