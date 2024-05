La Scuola Secondaria di I° grado “Vaccina” alle fasi nazionali dei Giochi del Mediterraneo a Palermo nelle gare di matematica. L’alunno Nicola Grossi, 2A, dopo aver superato le fasi d’Istituto e regionale della competizione matematica sarà protagonista con altri studenti provenienti da tutta Italia il 19 maggio a Palermo a colpi di problemi e quesiti di logica.

«La Dirigente, la sua docente Teresa Cirulli e tutta la scuola Vaccina fanno il tifo per Nicola – si legge in una nota dell’istituto – che sicuramente si metterà in gioco con tutto l’impegno, l’entusiasmo e la motivazione che lo contraddistinguono per viversi al meglio questa nuova sfida educativa».