Correre divertendosi e allo stesso tempo contribuendo alla lotta contro la fame del mondo. E’ l’iniziativa dal titolo “Corsa contro la fame”, ideata dall’organizzazione umanitaria e no profit “Azione contro la fame”, giunta ad Andria grazie al III° Circolo Didattico “Cotugno”. Protagonisti i più giovani per una mission importante: correre il più alto numero possibile di giri in un percorso allestito nella pineta della villa comunale, per ogni giro un proprio parente, genitore o amico di famiglia corrisponderà una piccola cifra in denaro destinata alla lotta contro la fame. Un modo per unire solidarietà, salute fisica ed educazione, coinvolgendo grandi e piccoli.

La “Corsa contro la fame” è un progetto multidisciplinare che responsabilizza gli studenti verso tematiche sociali importanti, proprio come la fame nel mondo. Un valore educativo che il III° Circolo Didattico “Cotugno” ha voluto cogliere fortemente.

L’iniziativa è stata anche supportata con entusiasmo dalla nuova gestione de “Lo Steccato Forni&Rifornimenti”.

Il servizio.