I giorni 4 e 5 maggio, presso Cervia (RA), sette alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria “G.Verdi” , diretta dal dirigente scolastico Grazia SURIANO, hanno partecipato alla 10ª edizione della gara a squadre “Coppa Ecolier” Kangourou della Matematica 2024.

Il Kangourou della Matematica è una gara internazionale che coinvolge milioni di studenti in tutto il mondo e tra le varie competizioni organizzate, vi è la Coppa Ecolier, una sfida dedicata agli studenti della scuola primaria, che si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla matematica in modo divertente e stimolante, proponendo loro problemi che favoriscono il ragionamento logico e la creatività e contribuendo alla creazione di una cultura positiva nei confronti di questa disciplina.

Gli alunni, Andrea Piccolo, Nicola Di Renzo, Nicholas Larosa, Francesco Forte, Giuseppe Cammarota, Vittoria Cannone e Francesco Attimonelli accompagnati dall’insegnante Annarita Di Cosmo, e sostenuti in questa importante esperienza di vita dalle loro rispettive famiglie, hanno dimostrato una partecipazione tenace e una grande determinazione.

Tra loro e anche tra i genitori si è innescata un’energia travolgente: i bambini non hanno mai mollato di fronte ai quesiti proposti dalla competizione, affrontandoli con spirito di squadra e grande impegno.

La competizione, nota per la sua natura stimolante e sfidante, non ha scoraggiato i sette “GreenTosi”, questo il nome della squadra, che hanno affrontato ogni quesito con tenacia, grinta e dedizione, in un’atmosfera di collaborazione e supporto reciproco dimostrando che, con impegno e collaborazione, si possono superare anche le sfide più difficili.