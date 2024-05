Sono in corso i lavori di pulizia e bonifica del Canale Ciappetta-Camaggio, disposti dall’Amministrazione comunale ad opera del Servizio Autonomo Igiene Urbana. I lavori furono deliberati dalla Giunta Comunale nell’ottobre del 2023 (delib. n. 185), per i quali interventi di manutenzione e pulizia del demanio idrico superficiale è stato intercettato un finanziamento della Regione Puglia. In questi giorni gli operai della ditta specializzata, incaricata dei lavori, stanno operando lungo tutto il corso del Canale.

Un canale, ricordiamo, che attraversa tutto il territorio del Comune di Andria. Il bacino idrografico, dall’estensione complessiva di circa 160 kmq, interessa nella parte collinare l’agro di Corato, nella parte centrale appunto il territorio comunale di Andria compreso l’abitato, mentre a valle il territorio comunale di Barletta. Il Ciappetta – Camaggio è collettore della rete idraulica di vari canali di minori dimensioni presenti nell’area. Tuttavia da alcuni anni esso vive una situazione di degrado e di pregiudizio igienico sanitario che, in alcuni suoi punti, pregiudica anche l’incolumità pubblica. Infatti, oltre alla funzione di raccogliere le acque, il canale ha subito nel tempo abbandoni indiscriminati di rifiuti, di ogni tipo: è possibile trovare, lungo il percorso, dalle carcasse di automobili, agli elettrodomestici, pneumatici, contenitori in plastica, vetro, vecchi mobili, pedane in legno, buste in plastica con rifiuti di varia natura ecc… essendo buona parte del suo percorso in territorio extra-urbano e nonostante l’installazione di sistemi di deterrenza. Da qui la necessità di un intervento immediato e costante al fine di manutenere il corso del canale, attraverso operazioni di pulizia dell’alveo al fine di tutelare la difesa del suolo e di garantire una migliore efficienza del suo funzionamento idraulico, oltre a migliorare le condizioni generali di sicurezza e incolumità delle persone. I lavori proseguiranno anche nelle prossime settimane.