Continua in maniera incessante il lavoro dell’Ufficio Passaporti della Questura che, sempre nell’ottica di venire incontro ai bisogni dei cittadini soprattutto se appartenenti alle c.d. “fasce vulnerabili”, ha attivato un servizio di consegna a domicilio per tutti coloro che, impossibilitati fisicamente, hanno difficoltà a ritirare il documento dopo il rilascio.

Pochi giorni fa, due anziani coniugi ultraottantenni, di cui una con evidenti difficoltà motorie, si sono recati negli Uffici in via dell’Indipendenza ed hanno presentato la richiesta per il rilascio del passaporto.

La particolare situazione di fragilità in cui versava la coppia non è passata inosservata e, questa mattina, gli operatori di polizia si sono recati, ad Andria, presso la loro abitazione consegnando loro i documenti richiesti. Gli anziani coniugi – nel ringraziare la Polizia per la vicinanza dimostrata – hanno raccontato che, nonostante l’età, avevano deciso di intraprendere un viaggio all’estero per incontrare una persona cara.