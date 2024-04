Sarà intitolato alla figura di Pasquale Massaro venerdì 19 aprile a partire dalle ore 10,30 il rondò tra via Montegrappa, via Verdi e via Bisceglie proprio all’esterno dell’istituto che lo vide primo direttore didattico e cioè la Scuola “Verdi”. L’intitolazione voluta dal Comune di Andria ed approvata dalla commissione toponomastica dell’ente parte da una richiesta formalizzata dalla famiglia Massaro per ricordare una figura che ha segnato il mondo della scuola, del giornalismo, dall’attività associativa e della politica andriese. Figura poliedrica, uomo di raffinata cultura, storico e scrittore nonché padre di famiglia e nonno per il cui ricordo ci sarà una cerimonia grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro”.

All’evento parteciperà il Sindaco della città di Andria Giovanna Bruno, la Dirigente Scolastica dell’IC “Verdi-Cafaro” Grazia Suriano, la famiglia Massaro e le autorità civili, militari e religiose del territorio oltre ai piccoli degli istituti dell’infanzia “Pasquale Massaro” e “Mauro Carella” con una rappresentanza del coro stabile “Fantasia di note” della “Verdi” e il Consiglio di Istituto dei Bambini.

Obiettivo comune ricordare un maestro di vita che ha donato l’intera esistenza alla necessità di costruire il futuro di un intero territorio attraverso la condivisione, l’impegno e la strategia. Il “laboratorio” perfetto è stato proprio la Scuola “Giuseppe Verdi” che sarà lo scenario più corretto per questo evento celebrativo.