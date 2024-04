Continuano, da parte della Polizia Locale di Andria., i servizi di controllo del territorio nell’ambito delle attività di contrasto in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Infatti, nei giorni scorsi, sono stati predisposti specifici servizi nel centro storico.

In particolare, sono stati sanzionati sia la titolare di un’attività di distributore automatico h/24 per erogazione di bottiglie di vetro oltre le ore 21:00, sia n. 2 avventori perché consumavano su area pubblica bevande alcoliche in contenitori di vetro, sanzioni che si aggiungono alle dieci precedenti, elevate durante gli scorsi controlli.

In applicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, ai sensi dell’art. 12 c. 2, per ciascuna violazione è prevista una sanzione amministrativa di € 250,00.

Detti controlli si rendono necessari per una maggiore tutela dell’igiene, del decoro, della sicurezza urbana e della incolumità pubblica insidiata dall’abbandono dei contenitori di vetro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.