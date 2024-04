Nessun rimorso, nessun rimpianto. Chissà se ha pensato agli 883 e a una loro hit Giuseppe Scaringella, allenatore della Fidelis Andria, quando ha tracciato la via in vista del finale di stagione. Il 2-0 casalingo sul Manfredonia ha consentito ai biancazzurri di ritornare al successo dopo il ko di Matera e di guadagnare la matematica certezza della partecipazione ai playoff. Un traguardo parziale, che il trainer della Fidelis condivide con società e calciatori.

La domenica del Degli Ulivi ha portato in dote anche il ritorno al gol su palla inattiva: l’ha firmato il difensore centrale Michele Ferrara.

Ha interrotto invece un digiuno lungo quattro mesi e mezzo Michele Scaringella, in gol l’ultima volta nella partita di andata a Manfredonia. Da quel 10 dicembre l’attaccante era stato condizionato anche da guai fisici, saltando alcune partite ma senza mai far mancare il consueto apporto in termini di generosità.

Obiettivo per il prossimo futuro: recuperare alcuni infortunati, come Giambuzzi e Strambelli, assenti nell’ultimo weekend, e cercare di rosicchiare almeno un punto al Nardò, oggi terzo in classifica e avanti in classifica. I granata sfideranno Palmese in casa e Santa Maria Cilento in trasferta, la Fidelis farà visita al Rotonda (partita in diretta domenica 28 aprile alle 15 su Telesveva) e poi ospiterà la Gelbison. Sei punti a disposizione, per chiudere la regular season senza rimorsi.

