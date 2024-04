Finisce con la festa del Rotonda e l’amaro in bocca per la sconfitta per la Fidelis la sfida che sancisce la permanenza dei Lucani in serie D ed il quarto posto finale in questo torneo per i pugliesi. Sfida inedita al “Di Sanzo” con circa 150 tifosi ospiti per un match che significa fine delle speranze di raggiungere il podio e semifinale playoff certamente in trasferta. Significa anche seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dato questo su cui dovrà riflette lo staff tecnico. Solo una novità per Scaringella che deve rinunciare a Ferrara per squalifica: al suo posto in campo torna il recuperato Telera. Assenti forzati Strambelli e Silvestri, messi fuori rosa dalla società per motivi disciplinari, ci sono l’ex Martinez e Scaringella in attacco con Russo a supporto. Per Pagana, invece, il 4-3-3 classico ed il rientrante Caiazzo al fianco di Lautaro ed Attye. Parte meglio la Fidelis che approccia bene e Cecere prova il tiro al volo, palla sul fondo. La replica del Rotonda arriva con il suo numero 10 Cardore dal limite, Baietti in angolo. Momento di pressione del Rotonda con Timmoneri al cross su Lautaro che tutto solo colpisce alto. Dall’altro lato è il tiro cross di Bottalico a mettere i brividi a Dramè. Scollinato il quarto d’ora le due squadre allentano i ritmi ma il Rotonda passa al 22’: calcio d’angolo di Cardore e Brunet sfrutta una dormita della difesa ospite e batte Baietti. Pausa alla mezz’ora per le due squadre con il cosiddetto cooling break e la Fidelis la pareggia nel finale di prima frazione: scambio tra Scaringella e Cecere con il centrocampista andriese bravo a controllare ed a battere Dramè immobile sul palo più lontano. Sesto gol per Simone Cecere, classe 2005, in una stagione da assoluto protagonista in questa Fidelis. 1 a 1 al riposo e negli spogliatoi Pagana lascia subito Cajazzo, poco incisivo nella prima frazione, al suo posto Bamba. Ma in campo torna un Rotonda decisamente più in pala e la Fidelis soffre. Ci prova subito Attye con un tiro deviato in angolo da Donida. Sugli sviluppi del corner è Cardore a sfiorare il nuovo vantaggio di testa, palla sul fondo di poco. A meno di quattro minuti giocati, però, arriva la rete del sorpasso: è Attye ad imbucare bene per Bamba che al primo scatto brucia l’uscita di Baietti ed evita l’intervento di Dragà per il gol che vale la salvezza. Scaringella allora cambia subito ed inserisce Jefferson per uno spento Martinez. E’ Bran a calciare in porta, attento Baietti. Bello scambio con Bottlico e tiro di Russo, palla sul fondo. Ancora cambi con l’inserimento di Varsi e Giambuzzi. Subito protagonisti i neo entrati con il tocco di tacco di Varsi che libera completamente solo Jefferson in area di rigore ma tiro alto davanti a Dramè. Ci prova anche Cancelli dalla distanza, stessa sorte. Si gioca poco e continuano i cambi oltre ad arrivare le due ammonizioni per Cancelli e Scaringella che salteranno il prossimo turno. E’ sempre Jefferson a sfiorare il pari questa volta con un tiro indirizzato bene ma questa volta Dramè è decisivo per i suoi. Nel finale tanto nervosismo ma è Cecere a provarci, tiro sul fondo. Molto più pericoloso l’inserimento del neo entrato Mirante dall’altro lato con Baietti super a dirgli di no. E’ anche la fine del match. E’ festa salvezza per il Rotonda che trova il sesto successo casalingo in campionato e potrà congedarsi da questo campionato senza patemi nella prossima sfida a Palma Campania. Non avrà valore per la classifica anche la sfida della Fidelis al “Degli Ulivi” contro la già salva Gelbison per chiudere la stagione tra le mura amiche. I playoff saranno lontani da Andria.