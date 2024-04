Denunciata a piede libero la conducente che nel primo pomeriggio di ieri, alla guida della sua autovettura, rimasta coinvolta in un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento accaduto su Via Dante Alighieri, si è data alla fuga e non ha prestato soccorso ad un ragazzo minorenne alla guida di un monopattino contro il quale si era scontrata. Il ragazzo ferito, lasciato al suolo, è stato soccorso da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118 intervenuti con autoambulanza, tramite la quale è stato poi trasportato prezzo il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che effettuavano i dovuti rilievi ed avviavano serrate indagini che, nella mattinata odierna, hanno consentito la compiuta individuazione dell’autovettura coinvolta e della conducente fuggita, la quale è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. Le è stata ritirata anche la patente di guida per l’applicazione del previsto periodo di sospensione, che sarà comminato dal Prefetto della BAT.

Dal Comando di Polizia Locale si è appreso che nella settimana che si sta concludendo si sono registrati numerosi gravi incidenti stradali e sono state apprese diverse notizie di reato ad esempio per guida in stato di ebbrezza (ciclista coinvolto in un frontale verificatosi su Via Santa Maria dei Miracoli con tasso alcolico superiore a 1,5 grammi/litro) – fuga, omissione di soccorso e lesioni perpetrati da automobilista alla guida di una Lancia Ypsilon che non soccorreva una mamma e il suo bambino a bordo di monopattino a seguito di sinistro stradale avvenuto su Viale Pietro Nenni.

Inoltre, sulla rampa di innesto della Tangenziale dalla S.P. 2 (ex S.P. 231) ieri si è verificato altro incidente stradale tra un autocarro e un’autovettura, il conducente della quale ha riportato lesioni con prognosi iniziale di 30 giorni ed è stato ricoverato presso il Policlinico di Bari.

E qualche ora fa, in territorio andriese, si è verificato un altro incidente stradale con feriti sulla S.P. 2 ( ex S.P. 231), rilevato dalla Polizia Locale che sta accertando la dinamica. La persona ferita è stata trasportata in Codice rosso per dinamica all’ospedale Bonomo di Andria.