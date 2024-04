Quando si mette in moto la collaudatissima macchina organizzativa della Victor Andria, i risultati sono sempre eccellenti. È successo anche in occasione della prima edizione del torneo regionale di calcio giovanile “Castel del Monte – Andria”, andato in scena sui tre campi del centro sportivo “Lamapaola”. Protagonisti i pulcini, più di 200 tra 2013 e 2014, in rappresentanza di dodici società della Puglia: oltre alla Victor, anche la Football Academy Andria, poi Invictus Lam, Di Domenico e Wonderful per la provincia di Bari, Giovani Cyros, Real Virtus e Sporting Manduria per la provincia di Taranto, Fabrizio Miccoli e Kick Off Academy per quella di Lecce, Juventus San Michele e Real San Giovanni Rotondo per quella di Foggia.

Chi ha vinto? Tutti, indistintamente. Premi per ogni singolo partecipante e successo simbolico per il fair play, che ha caratterizzato gli incontri di un torneo che per la prima volta ha avuto un abbinamento particolare.

Ogni volta, da sedici anni a questa parte, il risultato finale è sempre lo stesso e premia gli sforzi organizzativi, molto apprezzati anche dalla Figc Puglia. E, soprattutto, dà ragione ad una realtà, la Victor Andria del presidente Michele Ricciardi, che continua a lavorare con professionalità ed abnegazione con i giovani e per i giovani: circa 300 i tesserati per questa stagione. Che, naturalmente, non è ancora terminata.

Il servizio.