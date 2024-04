«La questione dello svincolo per l’accesso diretto a Montegrosso dalla Strada Provinciale 2 Andria – Canosa, richiede il massimo Impegno da parte delle istituzioni e il lavoro in sinergia di tutti i consiglieri della Bat. Assieme al collega Filippo Caracciolo abbiamo chiesto un’audizione in V Commissione, che è calendarizzata per il prossimo 6 maggio, per mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori interessati, in modo da trovare una soluzione a una questione che da decenni affligge chi vive e lavora nel Borgo e deve essere risolta con la massima urgenza». Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.

«Ho partecipato al tavolo in Prefettura dello scorso 23 aprile – continua Di Bari – e all’incontro che si è tenuto a Montegrosso e non posso che condividere la preoccupazione di residenti e imprenditori. Non avere uno svincolo per l’accesso diretto al Borgo non comporta solo una grave perdita economica, ma rappresenta anche un rischio per l’incolumità di chi abita a Montegrosso, perché in caso di necessità un’ambulanza non saprebbe come arrivare. Auspico che ognuno faccia la sua parte per una soluzione positiva di questa storia».