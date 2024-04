Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’ex sindaco di Andria, Vincenzo Caldarone:

«Andria ha un affollamento di piccoli esercizi commerciali, sulla alla popolazione residente, più del doppio del valore della Puglia, e più del triplo della media nazionale. Il tutto dovuto alla diffusione dei piccoli esercizi di vicinato. Lo racconta il Piano del Commercio in approvazione al Consiglio Comunale, senza però nessuna indicazione sul che fare. Vediamo cosa può significare:

A parità di capacità di spesa dei residenti i piccoli esercenti hanno un reddito molto più basso rispetto ad altri territori

Gli investimenti fissi (immobili, attrezzature, scorte) complessivi sono sproporzionati e riducono ancora di più la redditività

I redditi dei dipendenti sono quindi compressi e inferiori ad altri territori

La diffusione degli esercizi costituisce una delle cause problematiche per traffico, ambiente e inquinamento atmosferico

Naturalmente è impensabile eliminare i negozi con un tratto di penna o una delibera. La libertà economica non si tocca. Però bisogna chiedersi che fare, prima di tutto per gli operatori commerciali, poi per l’assetto fisico e ambientale della città. Si potrebbe, ad esempio:

Incentivare centri aggregati di attività commerciale e luoghi polifunzionali

La specializzazione di strade o aree per categorie merceologiche

Indirizzare una specializzazione della rete cittadina che faccia da attrattore anche per consumatori di altre città

Orientare le regole urbanistiche per le localizzazioni e altri interventi che gli esperti possono suggerire.

Solo che questo Piano indica i numeri e, nella versione corretta dall’Assessorato, introduce le prime timide risposte, che nella versione originale mancavano. Per la città però non è più tempo di timide risposte. Lo stesso piano del commercio indica un indice di invecchiamento e spopolamento della città che provoca timore.

Come per il turismo, la rigenerazione del tessuto urbano, la economia, la digitalizzazione, la sfida della Zona economica speciale, le politiche sociali, la finanza e la capacità di governance del Comune, bisogna prendere il toro per le corna e agire subito. Mi sembra che troppe volte di discuta solo del breve, brevissimo periodo e interesse.

Dopo gli sforzi enormi di risanamento finanziario e operativo, è il momento che la città alzi lo sguardo e, pensando ad azioni profonde, cominci a cambiare il suo presente

Auspichiamo chela discussione in città e in Consiglio per il Piano per il commercio affronti i problemi con la intensità di cui la città ha bisogno».