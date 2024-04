Si è svolta ad Andria l’assemblea generale della CGIL della BAT che ha coinvolto tutte le categorie di lavoratrici, lavoratori e pensionati del sindacato. Un incontro in cui molteplici sono stati i temi trattati a partire dal manifesto “La via maestra” con la mobilitazione del sindacato attraverso numerose iniziative a difesa della Costituzione e dei suoi cardini e cioè lavoro, parità di diritti, salari e sanità.

L’assemblea generale è stata particolarmente partecipata ed ha permesso di parlare anche della campagna referendaria “per il lavoro ci metto la firma”, partita in modo simbolico il 25 aprile e che vedrà il sindacato in prima linea almeno fino a luglio prossimo su quattro importanti quesiti

Per chi volesse firmare per la campagna referendaria dal sindacato fanno sapere che saranno attivi banchetti in tutte le città della BAT oltre che la possibilità di recarsi all’interno delle camere del lavoro per dare la propria adesione.

