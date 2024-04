La Polizia Locale di Andria, è risalita all’autore che la settimana scorsa ha fatto esplodere, in Via Carafa, fuochi d’artificio non autorizzati.

È accaduto la notte del 16 aprile u.s, quando l’autore dell’esplosione ha fatto esplodere i petardi, in centro abitato, causando disturbo, danno e molestia a persone ed animali.

La violazione è emersa a seguito della visione delle telecamere pubbliche di videosorveglianza presenti in loco.

L’autore è stato sanzionato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che prevede un pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 250,00.

Si ricorda che i fuochi d’artificio, anche se di libera vendita, non possono essere fatti esplodere, sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni.

I controlli continueranno nei prossimi giorni anche grazie alla consultazione dei video dei sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comando di Polizia Locale.