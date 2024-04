Incontro tecnico in Provincia questa mattina con il comune di Andria per analizzare su quale soluzione lavorare rispetto all’accesso diretto a Montegrosso. Dal tavolo a cui hanno preso parte anche il Presidente della BAT Lodispoto ed il sindaco di Andria Bruno, è emersa la volontà di canalizzare le attenzioni verso il declassamento di quel tratto di strada ad extraurbana secondaria non essendoci le complanari. Questo consentirebbe di ripristinare, in modo più o meno definitivo, la rotatoria di accesso alla borgata. Una rotatoria che comunque andrà tolta per consentire il collaudo definitivo dell’opera di ammodernamento della strada.

Si attende comunque il 7 maggio giorno in cui ci sarà nuovamente un tavolo tecnico in Prefettura con tutti gli enti coinvolti per definire percorso e cronoprogramma. Di certo c’è che dopo quella data la rotatoria andrà rimossa. Nel frattempo sarebbe importante arrivare già con una soluzione successiva e dei tempi certi per la risoluzione del problema come chiedono a gran voce i residenti di Montegrosso.

