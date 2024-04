Ottenere il passaporto adesso sarà un po’ più semplice, anche per i pazienti ricoverati in ospedale e per chi li assiste. Una possibilità offerta grazie al nuovo servizio di rilascio attivato, a partire da questa mattina, presso il presidio fisso di Polizia del “Bonomo” di Andria, inaugurato lo scorso 26 gennaio.

In pratica, negli uffici sarà presente una postazione dedicata a chi vuole richiedere o rinnovare il passaporto, ed è ricoverato nella struttura sanitaria, oppure è un familiare del paziente, ed è impossibilitato a recarsi in Questura.

Una iniziativa che compie un ulteriore passo verso le esigenze dei cittadini, dopo quelle già realizzate nelle scorse settimane, come l’aumento delle postazioni per l’acquisizione delle pratiche e degli orari di apertura dell’Ufficio Passaporti, la creazione di un’agenda prioritaria per le urgenze e le aperture straordinarie anche durante le feste di Pasqua e in alcune domeniche.

L’obiettivo è quello di favorire coloro che appartengono alle cosiddette “fasce vulnerabili” della popolazione, come appunto i degenti, e non è escluso che, a breve, iniziative analoghe possano essere realizzate anche per altre situazioni di fragilità. Inoltre, il prossimo passo, sarà quello di allargare il servizio anche agli operatori sanitari che lavorano in corsia.

