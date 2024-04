«Con l’approvazione, oggi alla Camera, di un ordine del giorno a mia firma collegato al decreto PNRR, il governo si è impegnato ad introdurre una norma volta a prorogare al 30 giugno 2026 la possibilità che, su richiesta del sindaco, il segretario comunale possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore alla sua». Una nota del deputato Mariangela Matera di Fratelli d’Italia su di un ordine del giorno approvato a sua firma.

«Si tratta di una novità importante, che ha il fine di supportare gli enti locali, in particolare i piccoli comuni, nell’attuazione degli interventi messi in atto per realizzare gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il completamento, con maggiore serenità, delle importanti sfide previste dal Recovery Plan, che potrebbero risultare rallentati in caso di nuove riorganizzazioni amministrative e relativo inevitabile aumento dei costi. Quello di oggi dunque è un passo avanti verso la semplificazione e dimostra ancora una volta la volontà del governo Meloni di sostenere gli enti locali aiutandoli ad essere sempre più efficienti».